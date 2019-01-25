Флешмобы, призы и песни. На катке ВДНХ прошла грандиозная студенческая дискотека

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Флешмобы, призы и песни. На катке ВДНХ прошла грандиозная студенческая дискотека

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов

Ледовая вечеринка на катке "Ракета", проходившая на ВДНХ, стала кульминацией общегородского праздника "Московский день студента".

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

Стоит отметить, что в праздничной программе, проходившей на 32 площадках по всей Москве, в течение дня участвовало более 60 тысяч столичных студентов. Для них были организованы квесты "Я люблю тебя, Москва", интеллектуальный турнир "IQ-гонка", встречи со знаменитостями, автограф-сессии и экскурсии.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

Что касается непосредственно дискотеки на ВДНХ, завершавшей гулянья молодёжи, праздничное настроение студентам дарили такие исполнители, как группа In2nation, Лёша Свик, Стас Море и Юлиана Караулова.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

Также, как сообщает агентство городских новостей "Москва", в ходе грандиозной ледовой дискотеки студенты, показавшие наиболее высокие результаты в соревнованиях, организованных в рамках праздника, получили ноутбуки и другие ценные призы.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

В частности, в интеллектуальном турнире "IQ-гонка" победителями признаны команды Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева, Российского государственного университета туризма и сервиса и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Александр Авилов</p>

Венчала праздничную программу премьера гимна столичных студентов "Зачётная Москва".

Организаторами праздника выступили Комитет общественных связей и молодёжной политики Москвы, Федеральное агентство по делам молодёжи, Национальная лига студенческих клубов и молодёжное региональное общественное движение "Студенты Москвы".

Ранее Лайф провёл видеотрансляцию праздничной дискотеки на катке ВДНХ.

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