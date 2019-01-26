Тимошенко рассказала о новом нападении на журналистов в Киеве

Украинский политик Юлия Тимошенко сообщила, что в Киеве снова напали на съёмочную группу программы "Стоп коррупции".

— К сожалению, это в большой степени символично для сегодняшней Украины: страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними в меру своих сил борются и обнародуют факты причастности чиновников к коррупционным действиям, — написала кандидат в президенты Украины в "Фейсбуке".

Как отметила Тимошенко, властям Незалежной и полиции необходимо установить причастных к нападению на представителей СМИ.

Напомним, в январе координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала рассказал о нападении неизвестных на съёмочную группу проекта в Киеве. Он сообщил, что журналисты и два правозащитника прибыли на место незаконной добычи песка и в итоге были атакованы людьми с оружием.

Ранее Лайф писал, что Юлия Тимошенко анонсировала предвыборный тур по Украине.