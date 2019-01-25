"Ну что ж, поехали!" Тимошенко анонсировала предвыборный тур по Украине

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Юлию Тимошенко кандидатом в президенты страны. Об этом лидер партии "Батьковщина" сообщила в "Фейсбуке".

— Ну что ж, поехали! Со следующей недели я начинаю большой тур по регионам Украины, — написала она.

Как писал Лайф, о своём официальном выдвижении Тимошенко объявила 22 января 2019 года. Ранее она заявила в одном из телеэфиров, что не сомневается в том, что победит Порошенко во втором туре президентских выборов.

Напомним, нового главу государства украинцам предстоит выбрать 31 марта 2019 года. Согласно опросам, более половины граждан страны не хотят голосовать за нынешнего президента страны Петра Порошенко.