"Мы договорились". Трамп объявил о временном прекращении шатдауна

В то же время президент США пригрозил: если к 15 февраля ему не дадут денег на возведение стены на мексиканской границе, он либо введёт там режим ЧП, либо снова приостановит работу правительства.

Белому дому и Конгрессу США удалось достичь соглашения, чтобы возобновить работу правительства страны. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

— Я очень рад объявить сегодня, что мы договорились. В скором времени я подпишу законопроект, который позволит возобновить работу нашего правительства на три недели, до 15 февраля, — сказал Трамп.

Он добавил, что все служащие получат невыплаченную из-за шатдауна зарплату в ближайшее время.

В то же время Трамп подчеркнул, что по-прежнему настаивает на возведении стены на южной границе и считает её неизбежной. При этом он пригрозил новым шатдауном, если Конгресс не одобрит выделение на строительство 5,7 млрд долларов к 15 февраля.

— Либо вновь будет приостановлено финансирование работы правительства, либо я воспользуюсь полномочиями, которые у меня имеются в соответствии с законами и Конституцией США, чтобы урегулировать эту чрезвычайную ситуацию, — заявил глава Белого дома.

Напомним, работу правительства США пришлось приостановить 22 декабря 2018 года. Это произошло, потому что власти не смогли договориться о годовом бюджете. Самым спорным вопросом стало строительство стены на границе с Мексикой.