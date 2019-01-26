Умер французский композитор Мишель Легран

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Умер французский композитор Мишель Легран

1999

Мишель Легран. Фото: ©AP Photo/Laurent Cipriani

Одним из самых известных произведений музыканта стал мюзикл "Шербурские зонтики".

Французский композитор и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни в ночь на 26 января. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на пресс-секретаря музыканта.

Легран является единственным композитором, который завоевал три "Оскара" и пять премий "Грэмми" в номинации "Лучшая музыка". Его коллекция насчитывает более 100 альбомов. Одним из самых известных произведений композитора стал мюзикл "Шербурские зонтики".

В марте 2018 года его наградили почётным знаком "За вклад в российскую культуру".

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