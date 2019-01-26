Сенатор Сандерс намерен стать кандидатом в президенты США в 2020 году

Политика обнадёжили опросы общественного мнения, где его кандидатуру поддержали многие афроамериканцы и граждане – выходцы из латинской Америки.

Берни Сандерс, американский сенатор от штата Вермонт и конкурент Хиллари Клинтон от демократической партии на прошлых выборах, собирается баллотироваться на президентских выборах в 2020 год, сообщает Yahoo News. О планах участвовать в выборах политик сам упоминал в ноябре прошлого года.

Два источника, непосредственно знающие о его планах, сообщили Yahoo News, что Сандерс, уже принял решение вступить в предвыборную гонку.

— На этот раз сенатор является самым популярным выборным должностным лицом в стране, — рассказали источники.

Следующие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.