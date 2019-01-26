"Совсем берега потеряли". Пушкова потрясла статья немецких СМИ о блокаде

По мнению журналистки газеты Süddeutsche Zeitung, Москва должна "делать акцент на памяти, а не на национальной гордости".

Сенатор Алексей Пушков возмутился статьёй немецких СМИ, в которой журналистка раскритиковала Россию за героизацию блокады Ленинграда. По его словам, средства массовой информации Германии, которые осмелились поднять эту тему, "совсем берега потеряли".

— Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчётных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли, — сказал Пушков.

Как сообщалось ранее, издание Süddeutsche Zeitung раскритиковало Россию за "героизацию блокады Ленинграда". Журналистка этого СМИ Зильке Бигальке заявила, что Москва должна "делать акцент на памяти, а не на национальной гордости".

Она также выразила мнение, что нельзя считать, что погибшие во время блокады отдали свои жизни за Родину, поскольку это якобы умаляет масштабы случившейся трагедии.