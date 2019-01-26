Лайнер Air India экстренно сел в Астане из-за плохого самочувствия пассажирки

Женщину, которую сопровождали двое родственников, направили в городскую больницу № 2.

Самолёт авиакомпании Air India, совершавший рейс из Нью-Дели в Чикаго, экстренно сел в Астане из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Причина экстренной посадки стало ухудшение состояния здоровья пассажирки с диагнозом "астма". Женщину в сопровождении двух родственников направили в городскую больницу № 2. Всего на борту воздушного судна находились 341 пассажир и 19 членов экипажа.

В аэропорту Нурсултан Назарбаев специалисты провели технический осмотр и дозаправку лайнера. В Чикаго самолёт вылетел в 12:03 (09:03 мск).