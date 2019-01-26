Ураган перевернул автобус с пассажирами в аэропорту Антальи, есть пострадавшие

Как минимум 12 человек пострадали в результате торнадо, которое нагрянуло в аэропорт Антальи на юге Турции. Как сообщил губернатор провинции Мюнир Каралоглу, в результате непогоды перевернулись автобус и микроавтобус.
Antalya Havalimanı’nda inanılmaz görüntüler! Fırtına çıktı yolcular çığlıklarla panik yaşadı... #Antalya pic.twitter.com/tEsvNCqQmH— FOX HABER (@FOXhaber) 26 января 2019 г.
— Ущерб от непогоды был также причинён двум самолётам и полицейскому вертолёту. Пострадало 12 человек, они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает, — сказал он.
Как отметили в Генконсульстве России в Турции, россиян среди пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.
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