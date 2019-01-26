Путин завтра примет участие в мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда

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Путин завтра примет участие в мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда

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Владимир Путин. Фото: © L!FE/Андрей Тишин

Российский лидер возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Президент России Владимир Путин завтра, 26 января, примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Глава государства также намерен осмотреть экспозицию, которую подготовило патриотическое объединение "Ленрезерв", и посетит торжественный спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в концертном зале "Октябрьский".

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