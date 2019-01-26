Разведка ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов

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Разведка ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов

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Фото: © РИА Новости/Евгений Котенко

По предварительной версии, инструкторы прибыли в регион для подготовки подразделений ВСУ.

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о прибытии в Донбасс группы иностранных инструкторов.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, группа состоит примерно из 30 англоязычных военнослужащих, которые разместились в Северодонецке в гостинице "Мир".

В ЛНР полагают, что инструкторы прибыли в регион для подготовки специальных подразделений Вооружённых сил Украины. Марочко добавил, что командование операции Объединённых сил Украины информацию об иностранных военнослужащих в Донбассе отрицают.

Ранее Марочко сообщил, что у границ Донбасса обнаружены американские контрбатарейные радиолокационные станции, предназначенные для корректировки артиллерийского огня.

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