Тимошенко заявила, что Порошенко захватил медийное пространство на Украине

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в установлении монополии в медийном пространстве. На своей странице в "Фейсбуке" Тимошенко заявила, что информационный рынок Украины превратился в "фабрику тотальных манипуляций общественным мнением".

— СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнёрам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц, — пишет лидер партии "Батьковщина".

Только за январь Юлия Тимошенко дважды рассказывала, что неизвестные напали на съёмочную группу программы "Стоп коррупции". Последний случай произошёл вчера. Журналистов и правозащитников атаковали люди с оружием на месте незаконной добычи песка.