В Сочи скончалась 103-летняя вдова ветерана ВОВ, ожидавшая положенного ей жилья

Вдова ветерана ВОВ Вержик Хачарян, ожидавшая положенного ей жилья, скончалась в Сочи в возрасте 103 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её внучку Эмму Саакян, у которой женщина проживала в последние годы.

— Да, бабушка скончалась, — сказала она.

История Хачарян стала резонансной после сообщений в СМИ, что 103-летняя вдова ветерана войны уже на протяжении нескольких лет не может получить положенное ей по федеральной программе жильё. Женщину поставили на учёт в 2016 году. Она была пятой в очереди и жила у своей внучки в селе Молдовка Адлерского района. Внучка утверждала, что у неё в доме нет условий для проживания столь пожилого человека: все удобства находятся на улице.