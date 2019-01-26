Неизвестные украли работу Бэнкси, посвящённую жертвам терактов в Париже

Скорее всего, произведение искусства увезли неизвестные на небольшом грузовом автомобиле, поскольку именно его видели очевидцы.

Неизвестные украли работу знаменитого уличного художника Бэнкси, посвящённую жертвам теракта в Париже 13 ноября 2015 года. Об этом сообщается на странице концертного зала "Батаклан", на двери которого было размещено произведение искусства, в "Фейсбуке".

— Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — олицетворение погружения в мысли — принадлежавшая всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира — была украдена, — говорится в сообщении.

На рисунке изображён силуэт скорбящей опустившей глаза девушки, голова которой покрыта капюшоном либо накидкой. Картина появилась на двери концертной площадки летом 2018 года. Тогда же снимок рисунка был размещён на официальной странице Бэнкси в "Инстаграме".

Как отмечают СМИ Франции, к концертному залу подъехала полиция после срабатывания сигнализации, но вторжения на его территорию зафиксировано не было. Полицейские констатировали, что работа Бэнкси выпилена и украдена. По словам очевидцев, недалеко от двери они видели небольшой грузовой автомобиль.

В ночь с 13 на 14 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени произошли теракты. Возле бара Carillion, в ресторане напротив концертного зала Bataclan и на углу Рю-де-Шарон боевики открыли огонь. Помимо того, прогремели взрывы на стадионе "Стад де Франс" и был атакован концертный зал "Батаклан". Жертвами той атаки стали 89 человек, около 350 получили ранения.