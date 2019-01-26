Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 11 человек

Ранее бразильские СМИ сообщали о 50 погибших, ещё около 200 человек остаются пропавшими без вести.

Количество жертв прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии увеличилось до 11 человек, ещё около 300 человек остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Globo.

Кроме того, стало известно, что институт по защите окружающей среды Бразилии оштрафовал компанию Vale, на чьей плотине произошло ЧП, на 250 миллионов реалов (66 миллионов долларов) за ущерб, причинённый природе.

Напомним, инцидент произошёл 25 января. Известно, что в момент прорыва на дамбе работало 300 человек. Ранее бразильские СМИ сообщали минимум о 50 погибших.