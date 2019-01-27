Мадуро: Венесуэла победила на заседании Совбеза ООН

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о победе боливарианской страны на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, после почти пяти часов заседания СБ ООН не пришёл к какому-либо решению по ситуации в Венесуэле.

— Прошу громкие аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН, — сказал Мадуро на встрече с молодёжью, транслировавшейся в "Твиттере".

При этом глава боливарианской страны подчеркнул, что госсекретарь США покинул заседание СБ ООН раньше его окончания.

Напомним, волнения в Венесуэле начались 23 января, когда оппозиционный лидер страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Сообщалось, что он сделал это после телефонного звонка из Вашингтона. Мадуро разорвал дипотношения с США.

Также Лайф писал, что Испания, Франция, Великобритания и ФРГ заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если через восемь дней в Венесуэле не объявят о выборах. При этом Россия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.