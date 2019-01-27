Московских водителей предупредили о снежных заносах и гололедице

Автомобилистам сообщили, что видимость на дорогах будет снижена и увеличится тормозной путь.

Водителей в Москве призвали пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения ситуации на дорогах в связи с сильным снегопадом и метелью. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

— На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы. По возможности откажитесь сегодня от поездок на личном автомобиле. Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, — говорится в сообщении.

Из-за гололедицы и заносов вероятность ДТП увеличивается. В ведомстве также отметили, что метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме и готовы к увеличению пассажиропотока.

Ранее Лайф писал, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится двое суток. При этом температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов.