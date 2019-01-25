Зато потеплеет. Снегопад в Москве продлится 48 часов

После морозной рабочей недели воздух прогреется до минус 3–5 градусов, однако сопровождаться это будет сильными осадками.

Сильный снегопад, который ожидают в Москве в выходные, продлится 48 часов. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".

Синоптики отметили, что на Европейскую часть России надвигается тёплый и влажный морской воздух из Южной Европы и Средиземноморья, а холодный антициклон сместится к востоку. При этом из-за контраста температур ожидается сильный снегопад, который будет сопровождаться метелями и снежными заносами. Максимальная температура воздуха в субботу составит минус 10 градусов.

В воскресенье воздух прогреется ещё сильнее: до минус 3–5 градусов. Снегопады при этом продолжатся. Пик ненастья ожидается в воскресенье днём. Ситуация станет постепенно налаживаться лишь в понедельник.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за всю зиму. В ЦОДД предупредили автолюбителей о непростой ситуации на столичных дорогах из-за снега, а в мэрии уже сообщили о готовности коммунальщиков к непогоде.