Путин: Наш долг — передать дальше героическую правду о блокадном Ленинграде

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долг ныне живущих россиян — передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда. Об этом глава государства сказал в Санкт-Петербурге на мероприятиях, посвящённых 75-летию полного снятия блокады.

— Они (жители блокадного Ленинграда. — Прим. ред.) жили надеждой, верили в победу и думали о будущих поколениях. О нас. Они думали о своих детях и внуках. Сохранили уникальные памятники. Наш долг — передать дальше — правнукам победителей — всю героическую правду о блокадном Ленинграде, — сказал президент.

Глава государства добавил, что не будет прощения нацистам, которые целенаправленно истребляли мирных граждан, совершая тем самым преступление против человечества.

Патриарх Кирилл ранее заявил, что потеря Ленинграда привела бы к потере всей страны.

Напомним, блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, за которые погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.