Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым

Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Беглов выразил благодарность за выделение денег на новую экспозицию Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
Ранее президент распорядился выделить из резервного фонда 150 млн рублей для частичного покрытия расходов на новую экспозицию этого музея. Минкультуры поручено контролировать эффективность расходования выделенных средств.
Напомним, президент РФ сегодня весь день находится в Санкт-Петербурге, где участвует в мероприятиях, посвящённых 75-летию снятия блокады Ленинграда.
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