Минкультуры подтвердило факт исчезновения картины Куинджи из Третьяковки

Министерство культуры РФ подтвердило, что из Третьяковской галереи исчезла картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает ТАСС.
— ... на данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских, — отметили в ведомстве.
Там добавили, что информация ещё проверяется. Официальный комментарий поступит от полиции и администрации Государственной Третьяковской галереи.
Напомним, некоторое время назад неизвестный прямо на глазах у других посетителей вытащил картину из рамки и ушёл с ней. Тревогу забили только через несколько минут, когда поняли, что это был не сотрудник музея.
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