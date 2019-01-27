Минкультуры подтвердило факт исчезновения картины Куинджи из Третьяковки

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Минкультуры подтвердило факт исчезновения картины Куинджи из Третьяковки

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Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Фото: Wikimedia/Архип Иванович Куинджи

Министерство культуры РФ подтвердило, что из Третьяковской галереи исчезла картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает ТАСС.

— ... на данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что информация ещё проверяется. Официальный комментарий поступит от полиции и администрации Государственной Третьяковской галереи.

Напомним, некоторое время назад неизвестный прямо на глазах у других посетителей вытащил картину из рамки и ушёл с ней. Тревогу забили только через несколько минут, когда поняли, что это был не сотрудник музея.

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