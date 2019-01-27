"Неизвестные сняли со стены". Полиция начала розыск похитителей картины Куинджи

Сотрудники МВД начали розыск злоумышленников, которые похитили из Государственной Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
— Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи, — отметила она.
Ирина Волк подтвердила, что в МВД обратились "работники охраны одного из музеев столицы". Они при помощи камер наблюдения обнаружили, что "неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия".
Ранее факт исчезновения картины подтвердили в Министерстве культуры РФ.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени