"Неизвестные сняли со стены". Полиция начала розыск похитителей картины Куинджи

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"Неизвестные сняли со стены". Полиция начала розыск похитителей картины Куинджи

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Полицейские досматривают посетителей Третьяковки. Кадр из телеграм-канала "Музейный сноб"

Сотрудники МВД начали розыск злоумышленников, которые похитили из Государственной Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи, — отметила она.

Ирина Волк подтвердила, что в МВД обратились "работники охраны одного из музеев столицы". Они при помощи камер наблюдения обнаружили, что "неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия".

Ранее факт исчезновения картины подтвердили в Министерстве культуры РФ.

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