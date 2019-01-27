Росгвардия усилила охрану Третьяковки, где была похищена картина Куинджи

До сих пор ведомство следило только за порядком в здании и за тем, чтобы туда не пронесли запрещённых предметов.

Дополнительные силы сотрудников Росгвардии прибыли в Третьяковскую галерею, где несколько часов назад была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Выставочный зал работает только на выход, всех посетителей усиленно обыскивают. Об этом сообщает РИА "Новости".

Около здания стоят две полицейские машины, внутри, помимо сотрудников Росгвардии, работают специалисты туристической полиции. Сообщается, что картина пропала в период между 18:00 и 19:00 мск.

Также представитель Росгвардии рассказал журналистам, что ведомство действительно осуществляло охрану объекта, но только силами "входной группы". Это подразумевает, что сотрудник досматривал входящих посетителей, чтобы "пресечь пронос в зал запрещённых предметов", а также следил за общественным порядком.

По его словам, "на этом функции Росгвардии закончены", а безопасность на самой выставке, охрана картин, а также досмотр выходящих гостей осуществляется силами сотрудников охраны музея. Всего же, по его словам, на территории Третьяковки располагается 11 ведомственных "входных постов".

Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Пропажу официально подтвердили в Министерстве культуры, вскоре стали известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость пропажи. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым они скрылись с места преступления на белом Mercedes GL.