"Всё заживёт". Емельяненко рассказал о самочувствии после боя с Бейдером

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал о своём состоянии после поражения в бое с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator. Его комментарий разместил на своём сайте Союз смешанных единоборств (ММА) России.

— После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель всё заживёт. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и, кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На всё воля Божья, — говорится в сообщении.

Напомним, в ходе прошедшего поединка 35-летний американец нокаутировал 42-летнего россиянина на 35-й секунде, Емельяненко наложили девять швов. Ранее итог боя прокомментировал белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский, он высмеял Фёдора Емельяненко за поражение Райану Бейдеру.