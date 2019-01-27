ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в церкви на Филиппинах

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрывы в католическом соборе на юге Филиппин, об этом сообщает агентство Reuters.

По информации полиции, к нападению причастен боевик Абу Сайяф, который неоднократно выражал свою верность террористам, он отличается особой жестокостью и уже известен в регионе по другим эпизодам, связанным с подрывами.

Напомним, первый взрыв в Кафедральном соборе Богоматери с горы Кармель прогремел накануне около 8:00 утра по местному времени, когда закончилась утренняя служба. Как только на место прибыли силы правопорядка, произошёл второй взрыв. Жертвами теракта стали по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.