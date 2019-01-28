Мадуро прокатился на плавающем танке — видео

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита на военно-морскую базу в штате Карабобо принял участие в патрулировании прибрежных вод на танке-амфибии. Об этом он сообщил в своём твиттере, выложив сразу две видеозаписи.

Patrullamos las costas de Puerto Cabello en los Tanques Anfibios, dispuestos para la defensa de nuestra patria. pic.twitter.com/f0EGrL9HB8 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 января 2019 г.

— Мы патрулируем побережье Пуэрто-Кабельо на танках-амфибиях, подготовленных к обороне нашей страны, — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что рядом с венесуэльским лидером находятся его жена Силия Флорес и несколько военнослужащих. Один из них на другом видео успевает ещё и поснимать происходящее на камеру мобильного.

Этот визит венесуэльского лидера связан с предстоящими в стране учениями, которые пройдут 10–15 февраля и, по словам Мадуро, станут "самыми важными в истории Венесуэлы".

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы провела масштабный смотр военной техники.