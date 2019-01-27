Армия Венесуэлы провела масштабный смотр военной техники

Действующий президент Николас Мадуро лично принимает участие в стрельбищах и проверке.

Венесуэла провела смотр военной техники за две недели до начала учений. Трансляция смотра велась в твиттере президента страны Николаса Мадуро.

Мадуро принимает участие в стрельбищах и проверке техники. Во время учений военные намерены отработать сценарий вторжения в страну.

#EnVivo | Llegamos al Fuerte Paramacay sede de la 41 Brigada Blindada, para dar inicio a los Ejercicios Militares de nuestra #FANB.https://t.co/U4rPs8EyAi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 января 2019 г.

— Мы готовы к военным учениям, наиболее важным в истории Венесуэлы, которые пройдут с 10 по 15 февраля… Мы продемонстрируем нашу военную мощь, — сказал президент.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.