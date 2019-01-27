Армия Венесуэлы провела масштабный смотр военной техники

Венесуэла провела смотр военной техники за две недели до начала учений. Трансляция смотра велась в твиттере президента страны Николаса Мадуро.
Мадуро принимает участие в стрельбищах и проверке техники. Во время учений военные намерены отработать сценарий вторжения в страну.
#EnVivo | Llegamos al Fuerte Paramacay sede de la 41 Brigada Blindada, para dar inicio a los Ejercicios Militares de nuestra #FANB.https://t.co/U4rPs8EyAi— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 января 2019 г.
— Мы готовы к военным учениям, наиболее важным в истории Венесуэлы, которые пройдут с 10 по 15 февраля… Мы продемонстрируем нашу военную мощь, — сказал президент.
Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
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