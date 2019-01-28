Трамп насчитал 25 миллионов нелегальных мигрантов в США

Он также сообщил, что содержание такого количества "гостей" обходится стране более чем в 600 миллионов долларов ежедневно.

Американский лидер Дональд Трамп опроверг официальные данные государственной статистики США и заявил, что на самом деле в стране проживает не менее 25 миллионов нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— В нашей стране насчитывается не менее 25 772 342 нелегалов, а не 11 000 000, о которых сообщалось в течение многих лет. Так смешно! — написал он.

При этом глава Белого дома также озвучил статистику расходов на содержание и экстрадицию неприглашённых гостей, которая составляет 18,9 трлн долларов. При этом он уточняет, что прошедшая пятница обошлась бюджету в 603 млн долларов.

Что же касается количества мигрантов, то объяснить, откуда же Дональд Трамп взял такие цифры, не смогли даже в его администрации. И.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, отвечая на вопросы журналиста CBS, предпочёл уйти от ответа, но затем подтвердил, что в последнее время их число действительно превысило официально заявленные данные.

Президент США Дональд Трамп рассматривает стену на границе с Мексикой как защиту от нелегальной миграции и преступности. Ранее он заявил, что может построить ограждение, даже если конгресс не одобрит бюджет на его строительство.