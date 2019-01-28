Уволена саратовская чиновница, заставившая учителей собирать снег в мешки

Дворники не справлялись с последствиями снегопада, и было решено выгнать во двор педагогов.

Власти Саратова уволили чиновницу, по указанию которой учителя школы № 95 были вынуждены во дворе учебного заведения убирать снег, складывая его в мешки. Виновницей оказалась начальница отдела образования администрации Октябрьского района Саратова.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) January 26, 2019

Её непосредственному руководителю объявили выговор. Им же отделался и директор школы № 95.

— Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчинённых невозможного — корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом, — заявил мэр Саратова Михаил Исаев.

Оказалось, что глава районного отдела образования отдала наказ директорам очистить территорию школ от снега, но дворники не справлялись из-за сильного снегопада. Тогда и было решено выгнать на эти работы педагогов, не обеспечив их необходимым инструментом.

— При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, погодные условия, инвентарь, объёмы работ, — подчеркнул мэр.

Отметим, что этой зимой в Саратове уже выпало снега на трёхмесячную норму. Особенно много снега выпало в конце декабря — начале января. А в эти пятницу и субботу занятия в школах были отменены из-за метели.