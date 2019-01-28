В России начали ограничивать проценты по потребительским кредитам

Ставка по займам до одного года не может составлять более 1,5% в день, а с июля 2019 года — более 1%.

В России вступили в силу ограничения предельной суммы долга по потребительским кредитам.

Ограничения стали частью поправок к Федеральным законам "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Ставка по займам до одного года не может составлять более 1,5% в день, а с июля 2019 года — более 1%.

Помимо этого, суммарный объём процентов, неустоек и прочих начислений по потребительским кредитам не может быть выше суммы изначального займа более чем в 2,5 раза, до января 2020 года — в 2 раза, далее — в 1,5 раза.

По закону не предусматривается начисление процентов по займам без обеспечения, заключённым на срок не более 15 дней, на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей. Неустойку можно начислять только в размере 0,1% от суммы, превысившей срок задолженности за каждый день нарушения обязательств с момента, когда фиксированная сумма платежей достигнет 30% от суммы кредита.

Кроме того, запрещается требовать долги по займам, которые предоставили "чёрные кредиторы" (нелегальные организации, у которых нет лицензии Центробанка).

Закон о предельной сумме долга по потребительским кредитам президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2018 года.