Голодец поручила проверить системы безопасности федеральных музеев

Персонал планируют дополнительно обучить, а также подготовить предложения по усилению охраны.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец получила начать в федеральных музеях проверку систем безопасности. Поводом для этого стало похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь вице-премьера Алексей Левченко рассказал, что речь идёт о комплексных проверках, дополнительном обучении персонала в сфере безопасности.

Также поручено "проверить наличие и работоспособность современных систем обеспечения безопасности музейных ценностей и подготовить предложения по повышению эффективности охраны музеев".

Как уже сообщал Лайф, накануне из Третьяковской галереи один из посетителей похитил картину известного живописца, сняв её со стены на глазах у всех. Так как мужчину приняли за сотрудника музея, тревоги у присутствующих происшествие не вызвало. 31-летнему преступнику удалось уйти из Третьяковки, однако он был задержан в Подмосковье. Картину при этом он спрятал на стройке.