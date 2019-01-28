Вежливо попросил удалиться. Видео сопровождения Су-27 самолёта-разведчика США

Как кадрах от МО РФ видно, что истребитель держался вдалеке. "Посейдон" выполнил манёвр и изменил курс.

Министерство обороны РФ обнародовало видеосъёмку сопровождения самолёта-разведчика США над Балтийским морем. Задачу выполнял российский истребитель Су-27. Очевидно, кадры сняты из его кабины:

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что Су-27 "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВВС США".

Как видно на этих кадрах, истребитель держался вдалеке. Показано, как "Посейдон" выполнил манёвр и изменил курс.