Вежливо попросил удалиться. Видео сопровождения Су-27 самолёта-разведчика США

Министерство обороны РФ обнародовало видеосъёмку сопровождения самолёта-разведчика США над Балтийским морем. Задачу выполнял российский истребитель Су-27. Очевидно, кадры сняты из его кабины:
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что Су-27 "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВВС США".
Как видно на этих кадрах, истребитель держался вдалеке. Показано, как "Посейдон" выполнил манёвр и изменил курс.
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