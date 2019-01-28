В этом году начнёт расти число солнечных вспышек

У нашей звезды начинается новый цикл активности, который будет нарастать постепенно.

В этом году начнёт увеличиваться количество вспышек на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Связано это с новым циклом активности нашего светила.

— Столь низкая активность сейчас связана с прохождением Солнцем очередного минимума активности, который, по прогнозам, должен закончиться во второй половине текущего года, после чего маховик солнечных вспышек снова начнёт раскручиваться в прежнюю силу, — отметили учёные.

За весь прошлый год на Солнце произошло 13 вспышек. Годом ранее их могло быть в некоторые периоды по 10–20 в сутки.

— По всей вероятности, ждать момента, когда вспышечная активность снова начнёт влиять на Землю, придётся ещё не менее года, пока не раскрутится новый цикл, — уточнили астрономы.

Ранее астрономы рассказали, во что превратится Солнце после своей гибели.