Адвокат: СБУ отрицает причастность к исчезновению капитана "Норда"

По словам защитника, Владимир Горбенко уже третий день не выходит на связь с родными.

Служба безопасности Украины заявила о своей непричастности к исчезновению капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщил адвокат моряка Александр Руденко.

— Мы в телефонном режиме связывались со следователем СБУ, который ведёт дело Горбенко. Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает, — приводит ТАСС слова юриста.

Ранее сообщалось, что Владимир Горбенко уже третий день не выходит на связь с родными.

Что касается "Норда", то украинские пограничники задержали крымское судно ещё в конце марта. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанного гражданина России, однако удалось добиться лишь освобождения из СИЗО под залог.