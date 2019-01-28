Адвокат: СБУ отрицает причастность к исчезновению капитана "Норда"

Служба безопасности Украины заявила о своей непричастности к исчезновению капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщил адвокат моряка Александр Руденко.
— Мы в телефонном режиме связывались со следователем СБУ, который ведёт дело Горбенко. Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает, — приводит ТАСС слова юриста.
Ранее сообщалось, что Владимир Горбенко уже третий день не выходит на связь с родными.
Что касается "Норда", то украинские пограничники задержали крымское судно ещё в конце марта. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Москва неоднократно призывала Киев отпустить задержанного гражданина России, однако удалось добиться лишь освобождения из СИЗО под залог.
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