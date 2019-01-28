Похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу

Следствие назначило похитителю картины Куинджи психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, она будет проводиться в стационарных условиях в институте им. В.П. Сербского, — рассказал источник.
Как отмечается, в ходе экспертизы будет определяться его вменяемость, наличие или отсутствие психических заболеваний.
Как ранее писал Лайф, задержанный по подозрению в краже произведения великого художника оказался смертельно больным.
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