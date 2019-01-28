Похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу

Во время допроса в полиции преступник заявил, что не может объяснить свой поступок.

Следствие назначило похитителю картины Куинджи психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, она будет проводиться в стационарных условиях в институте им. В.П. Сербского, — рассказал источник.

Как отмечается, в ходе экспертизы будет определяться его вменяемость, наличие или отсутствие психических заболеваний.

Как ранее писал Лайф, задержанный по подозрению в краже произведения великого художника оказался смертельно больным.