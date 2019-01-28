Похититель картины Куинджи оказался смертельно больным

Мать преступника рассказала, что его не взяли в армию из-за тяжёлой болезни печени.

У укравшего картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" был смертельный диагноз. Об этом рассказала мать похитителя Виолетта в беседе с газетой "Московский комсомолец".

— У него было выявлено тяжёлое заболевание. Печень. Врачи давно говорили ему, что осталось жить 10 лет. Но этот срок уже давно прошёл, — сказала Виолетта.

Мать и жена вора рассказали, что не ожидали от него такого поступка и о многих деталях его жизни узнали уже из новостей.

Напомним, сегодня в Подмосковье задержали мужчину, укравшего картину Куинджи. Само полотно найдено в целости и сохранности, однако в экспозицию оно не вернётся.