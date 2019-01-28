Похититель картины Куинджи оказался смертельно больным

У укравшего картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" был смертельный диагноз. Об этом рассказала мать похитителя Виолетта в беседе с газетой "Московский комсомолец".
— У него было выявлено тяжёлое заболевание. Печень. Врачи давно говорили ему, что осталось жить 10 лет. Но этот срок уже давно прошёл, — сказала Виолетта.
Мать и жена вора рассказали, что не ожидали от него такого поступка и о многих деталях его жизни узнали уже из новостей.
Напомним, сегодня в Подмосковье задержали мужчину, укравшего картину Куинджи. Само полотно найдено в целости и сохранности, однако в экспозицию оно не вернётся.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени