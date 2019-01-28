Найденную после похищения картину Куинджи не будут выставлять в Третьяковке

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую нашли после похищения из Третьяковской галереи, пока не будут возвращать на выставку. Об этом заявила директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

— Мы с директором этого музея договорились, что они присылают своих специалистов и, несмотря на то что выставка будет до 17 февраля, эта картина выставлена не будет, — заявила Трегулова.

Сама выставка продолжит работать.

Картина "Ай-Петри. Крым" была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.

Уже решено, что все картины в Третьяковке оснастят датчиками против краж.