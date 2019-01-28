Задержан подозреваемый в похищении картины Куинджи

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Задержан подозреваемый в похищении картины Куинджи

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Фото: t.me/museumsnob

Полиция совместно с ФСБ РФ задержала подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители нашли 31-летнего мужчину в посёлке Заречье Московской области. Отмечается, что преступление было совершено "из корыстных побуждений".

Напомним, 27 января неизвестные украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Было опубликовано видео с предполагаемым похитителем. По факту было возбуждено уголовное дело.

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