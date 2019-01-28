По факту похищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело

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По факту похищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, инцидент расследуется по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

— Полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы злоумышленников, а также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых, — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также внутреннее расследование начали в самой галерее.

Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Уже известны приметы преступника, а также опубликовано видео с предполагаемым похитителем. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL.

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