В Третьяковке начали внутреннее расследование после кражи картины Куинджи

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В Третьяковке начали внутреннее расследование после кражи картины Куинджи

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Сотрудники полиции в Третьяковской галерее. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В Третьяковской галерее началось внутреннее расследование после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом РИА "Новости" рассказал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Также, по данным агентства, в музее работает следственно-оперативная группа, следователи собирают показания свидетелей.

Напомним, несколько часов назад неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Уже известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL.

В самой Третьяковке пока не решили, будет ли выставка Куинджи работать 28 января. Не исключено, что экспозицию закроют, отмечает ТАСС.

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