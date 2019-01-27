Стала известна страховая стоимость пропавшей из Третьяковки картины

Пропавшая из Третьяковской галереи картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", была застрахована на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
— По моей оценке, страховая стоимость работы — 12 млн рублей, — сказал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.
Теперь картину быстро внесут в реестр похищенных предметов музейного фонда.
Ранее стало известно, что полотно было украдено буквально на глазах у посетителей. Неизвестный подошёл, вытащил рисунок из рамы, которую бросил тут же, после чего скрылся.
Позднее пропажу картины официально подтвердили в Министерстве культуры РФ, позднее стали известны приметы мужчины, который её похитил. При этом стоимость картины, по словам эксперта, превышает "миллионы долларов"
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