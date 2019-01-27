Стала известна страховая стоимость пропавшей из Третьяковки картины

Речь идёт о миллионах рублей, хотя искусствовед считает, что полотно может стоит миллионы долларов.

Пропавшая из Третьяковской галереи картина художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", была застрахована на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

— По моей оценке, страховая стоимость работы — 12 млн рублей, — сказал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Теперь картину быстро внесут в реестр похищенных предметов музейного фонда.

Ранее стало известно, что полотно было украдено буквально на глазах у посетителей. Неизвестный подошёл, вытащил рисунок из рамы, которую бросил тут же, после чего скрылся.

Позднее пропажу картины официально подтвердили в Министерстве культуры РФ, позднее стали известны приметы мужчины, который её похитил. При этом стоимость картины, по словам эксперта, превышает "миллионы долларов"