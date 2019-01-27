Славянин с большой головой. Стали известны приметы похитителя картины Куинджи

Как он выглядел, судя по информации МВД, выясняли уже по камерам наблюдения, когда преступник скрылся.

Стали известны приметы мужчины, который сегодня похитил картину Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Как сообщает Mash, это мужчина 23–25 лет славянской внешности с карими глазами и русыми волосами.

Отмечается, что есть и особая примета. Это "огромная голова". Лоб высокий, скулы острые. Одет был в тёмно-синюю водолазку и синие джинсы.

Напомним, он снял картину со стены Третьяковки на глазах у остальных посетителей. В МВД сообщили, что преступника уже ищут. Факт кражи подтвердили камеры видеонаблюдения.