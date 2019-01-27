"Ограбление века!" Искусствовед назвал цену украденного шедевра Куинджи

По его мнению, она бесценна, однако на аукционах за полотно могут дать миллионы долларов.

Похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи — это не что иное, как похищение века. Об этом заявил Лайфу искусствовед, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

— То, что произошло, можно смело назвать ограблением века. Это именно ограбление, поскольку это открытое похищение. Такого в XXI веке, пожалуй, ещё у нас не было, — сказал Заграевский.

По его мнению, преступники явно целились именно на эту картину, потому что она выполнена на картоне, а его легко достать из рамы. В случае с холстом это была бы "целая процедура".

— Картина — шедевр! Если говорить о её цене, то можно сказать только одно: она бесценна. То есть, если предположить, если бы такая вещь продавалась на аукционе, она стоила бы десятки, может, миллионы долларов, — заявил искусствовед.

Напомним, картина была похищена несколько часов назад на глазах у других посетителей Третьяковки. Полиция уже разыскивает вора. Это славянин "с огромной головой".