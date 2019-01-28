СМИ опубликовали видео с предполагаемым похитителем картины Куинджи

Читайте также

СМИ опубликовали видео с предполагаемым похитителем картины Куинджи

3

Выставка Куинджи в Третьяковской галерее. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Несколько часов назад неизвестный вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

"Известия" публикуют видео с камер видеонаблюдения из Третьяковской галереи, на которое попал предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

СМИ уже сообщали, что злоумышленники не скрывали лиц, спокойно вели себя и передвигались. Один из них прошёл мимо охраны и не привлёк внимания к себе.

Ранее стали известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×