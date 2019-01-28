Все картины в Третьяковке оснастят датчиками против краж

Об этом заявили в Минкульте после похищения картины русского художника XIX века Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Все картины, находящиеся в экспозиции Третьяковской галереи, оснастят электронными датчиками против краж, сообщают РИА Новости. Усиление мер безопасности связано с похищением полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которое произошло накануне вечером на глазах у посетителей.

— В ближайшее время все картины будут оснащены электронными датчиками безопасности, — сообщил журналистам глава департамента музеев Минкульта Владислав Кононов.

Напомним, картина была украдена 27 января, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник был задержан по горячим следам в Подмосковье. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде за хранение наркотиков.

Подробнее о том, как в Третьяковке произошла кража века, читайте в большом материале Лайфа.