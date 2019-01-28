Стало известно состояние обнаруженной после похищения картины Куинджи

Читайте также

Стало известно состояние обнаруженной после похищения картины Куинджи

507

Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Фото: Wikimedia/Архип Иванович Куинджи

Предварительно установлено, что обнаруженная после похищения из Третьяковки картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не получила повреждения. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

— Предварительно известно, её состояние нормальное, — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что пока полотно будет вещественным доказательством.

Накануне вечером неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Сегодня его задержали. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков. Картину он прятал на стройке, там её и нашли.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×