Стало известно состояние обнаруженной после похищения картины Куинджи

Предварительно установлено, что обнаруженная после похищения из Третьяковки картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не получила повреждения. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.
— Предварительно известно, её состояние нормальное, — говорится в сообщении правоохранительных органов.
Отмечается, что пока полотно будет вещественным доказательством.
Накануне вечером неизвестный похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Сегодня его задержали. Им оказался 31-летний мужчина, находящийся под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков. Картину он прятал на стройке, там её и нашли.
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