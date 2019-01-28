В Москве арестовали подростка по подозрению в поджоге сверстника

Суд арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге сверстника в подъезде одного из домов в Москве. По данным следствия, он находился с пострадавшим мальчиком в момент происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

— В настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она.

Напомним, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Берзарина 24 января. Двое подростков подожгли 15-летнего юношу, он получил ожоги 98% поверхности тела. На месте происшествия следователи нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом. 28 января стало известно, что школьник умер в больнице.