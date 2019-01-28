За день у российских границ засекли три самолёта-разведчика США

За прошедший понедельник, 28 января, вдоль российских границ были замечены три американских и один шведский самолёт-разведчик, сообщает сервис PlaneRadar.
Так, по данным портала, с британской базы Милденхолл вылетал Boeing RC-135V и находился в воздушном пространстве возле Калининградской области.
13:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 января 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14844 , позывной #FIZZ19 , взлетевший с авиабазы Милденхолл , производит разведывательный полёт около границ Калининградской области.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/hS5nCJjVyo
А также самолёт RQ-4B Global Hawk, вылетевший с базы Сигонелла в Италии, который пролетел над Грецией, затем Украиной, вошёл в воздушное пространство Литвы и курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.
04:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 января 2019 г.
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, бортовой номер 10-2043, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella, #UAV #RQ4 #GlobalHawk #USAF pic.twitter.com/pByW71PSqW
Ещё один — патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, совершавший полёт над Балтикой, был перехвачен российским Су-27, сопровождавшим его, пока тот не удалился от российских границ.
Видео сопровождения P-8A Poseidon ВВС США Российским СУ-27 над Балтийским морем. pic.twitter.com/En2rZMwD0r— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 января 2019 г.
Также в небе над Балтийским морем вдоль российских границ проводил полёт самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP , взлетевший с авиабазы Линчёпинг.
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