За день у российских границ засекли три самолёта-разведчика США

За прошедший понедельник, 28 января, вдоль российских границ были замечены три американских и один шведский самолёт-разведчик, сообщает сервис PlaneRadar.

Так, по данным портала, с британской базы Милденхолл вылетал Boeing RC-135V и находился в воздушном пространстве возле Калининградской области.

А также самолёт RQ-4B Global Hawk, вылетевший с базы Сигонелла в Италии, который пролетел над Грецией, затем Украиной, вошёл в воздушное пространство Литвы и курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Ещё один — патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, совершавший полёт над Балтикой, был перехвачен российским Су-27, сопровождавшим его, пока тот не удалился от российских границ.

Видео сопровождения P-8A Poseidon ВВС США Российским СУ-27 над Балтийским морем. pic.twitter.com/En2rZMwD0r — PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 января 2019 г.

Также в небе над Балтийским морем вдоль российских границ проводил полёт самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP , взлетевший с авиабазы Линчёпинг.