Толкнувший российскую журналистку депутат Рады отказался извиняться

Депутат Верховной рады Борислав Берёза заявил, что не считает необходимым извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой за инцидент в кулуарах ПАСЕ. Об этом сообщает "Громадское телевидение".

Нардеп также не считает серьёзным предупреждение главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее призвал Берёзу принести извинения россиянке за неподобающее поведение.

Напомним, Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Этот инцидент прокомментировал глава Чечни — Кадыров отметил, что парламентарию следует извиниться перед россиянкой.