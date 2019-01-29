Крыши пяти соцобъектов обрушились из-за снега в Воронежской области

Сильные снегопады, которые пришли в центральную часть России, стали причиной обрушения крыш на пяти социальных объектах в Воронежской области, сообщается на сайте правительства региона.

Сообщается, что ЧП произошли в период с 24 по 28 января. В Поворинском районе пострадал детский сад, в Рамонском — фельдшерско-акушерский пункт, два дома в Грибановском и Каширском районах, а также ремонтный цех ПАТП в Борисоглебском городском округе.

Отмечается, что губернатор области Александр Гусев поручил срочно начать работы по очистке кровель от снега. Кроме этого, он также пообещал разобраться, почему аналогичное указание, выданное чиновникам ещё 23 января, не было исполнено.

Впрочем, под тяжестью снежных масс в Воронеже падают не только крыши больших объектов. Порой не выдерживают и автобусные остановки.

При этом синоптики предупреждают, что в ближайшее время обилие снега на крышах может обернуться другой опасностью в виде сосулек и падения с крыш льда.